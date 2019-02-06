Мінфін в три рази знизив обсяг продажів ОВДП на аукціоні

Доларові облігації не користувалися попитом

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 февраля 2019 года привлекло в государственный бюджет 6,665 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 10.04.2019 на сумму 3,01 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,50% годовых.

с погашением 07.08.2019 на сумму 878,779 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,92% годовых.

с погашением 04.09.2019 на сумму 1,889 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

с погашением 20.11.2019 на сумму 10,328 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 29.01.2020 на сумму 281,165 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,47% годовых.

с погашением 20.01.2021 на сумму 217,793 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,00% годовых.

с погашением 05.01.2022 на сумму 106,345 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,25% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 18.07.2019 на сумму 2,488 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,70% годовых.

с погашением 30.01.2020 на сумму 7,415 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

Напомним, на аукционе 29 января Минфин продал ОВГЗ на 18,355 млрд грн. В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро)

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов утвердило Программу управления государственным долгом на 2019 год. Как отмечается в документе, на 2019 год запланировано финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,9 млрд грн. По прогнозным расчетам наибольший удельный вес будут иметь среднесрочные инструменты - 45,4%, долгосрочные инструменты составят 42,2%, краткосрочные инструменты - 12,4%.