Мінфін в три рази знизив обсяг продажів ОВДП на аукціоні

Доларові облігації не користувалися попитом
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 февраля 2019 года привлекло в государственный бюджет 6,665 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Минфин также продал долларовые ОВГЗ:
Напомним, на аукционе 29 января Минфин продал ОВГЗ на 18,355 млрд грн. В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро)
Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов утвердило Программу управления государственным долгом на 2019 год. Как отмечается в документе, на 2019 год запланировано финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,9 млрд грн. По прогнозным расчетам наибольший удельный вес будут иметь среднесрочные инструменты - 45,4%, долгосрочные инструменты составят 42,2%, краткосрочные инструменты - 12,4%.