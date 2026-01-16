ua en ru
Минфин США расширил санкционный список - кого коснутся ограничения

США, Пятница 16 января 2026 05:40
UA EN RU
Минфин США расширил санкционный список - кого коснутся ограничения Фото: США (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Власти США усилили санкционное давление на Иран, объявив о новых ограничениях против представителей силового блока и финансовых структур, которые, по данным Вашингтона, причастны к подавлению протестов и нелегальным нефтяным доходам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства финансов США.

Новые меры стали частью политики ужесточения контроля за действиями иранских властей на фоне внутренних протестов и обвинений в финансировании репрессивного аппарата за счет теневых финансовых схем.

Под ограничения попали как высокопоставленные чиновники, так и структуры, задействованные в обслуживании экспортных операций.

Кого коснулись санкции

Министерство финансов США ввело санкции против ряда высокопоставленных представителей иранских сил безопасности.

В списке, в частности, оказался Али Лариджани, занимающий пост секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана.

По данным Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), он координировал действия по подавлению протестов от имени верховного лидера страны и публично призывал к применению насилия против мирных демонстрантов.

"Соединенные Штаты твердо поддерживают иранский народ в его призывах к свободе и справедливости", — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Теневые финансовые сети

Санкции также затронули 18 физических и юридических лиц, которые, по данным американских властей, участвовали в отмывании доходов от экспорта иранской нефти и нефтехимической продукции.

Речь идет о схемах, связанных с Bank Melli и Shahr Bank. Отмечается, что полученные средства направлялись не на нужды населения, а использовались для финансирования репрессивных структур внутри страны и поддержки террористических организаций за ее пределами.

Ограничения и последствия

В Министерстве финансов США подчеркнули, что все активы фигурантов санкционного списка на территории Соединенных Штатов заблокированы, а любые операции без разрешения OFAC запрещены.

Нарушение ограничений может повлечь за собой как гражданскую, так и уголовную ответственность, включая для иностранных лиц.

Напоминаем, что Россия, по данным западных аналитиков, оказывает Ирану негласную поддержку в подавлении внутреннего недовольства, передавая вооружения и технологии для усиления контроля над обществом, при этом избегая прямого военного присутствия. Такой формат взаимодействия позволяет Москве укреплять позиции союзного режима, не вовлекаясь открыто и сохраняя собственные стратегические интересы, тогда как помощь сосредоточена на развитии репрессивных механизмов, а не на вводе войск.

Отметим, что власти Ирана заявили о стабилизации обстановки и полном контроле над происходящим в стране, подчеркнув отсутствие намерений идти на дальнейшую эскалацию. В интервью Fox News глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что ситуация успокоилась и Тегеран рассчитывает на взвешенные решения в дальнейшем, отметив, что рост напряженности может привести к катастрофическим последствиям для всех сторон.

