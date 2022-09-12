RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінфін США не виключив різкого стрибка цін на нафту взимку

Фото: Джанет Єллен, міністр фінансів США (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Спроби обмеження продажу російської нафти на світових ринках можуть призвести до зростання цін на неї майбутньою зимою, що своєю чергою спричинить нове подорожчання бензину в США.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, міністр фінансів США Джанет Єллен.

Вона зазначила, що Європейський союз вводить ембарго на покупки російської нафти і припиняє надання послуг з її продажу і транспортування.

"Це може викликати сплеск цін на нафту. Наша пропозиція про введення ліміту цін якраз спрямована на те, щоб одночасно знизити доходи Росії від продажу нафти і водночас забезпечити постачання на ринок, щоб зберегти ціни на доступному для людей рівні", - заявила міністр.

Нагадаємо, міністр фінансів США Джанет Єллен та інші представники адміністрації Байдена їздили в країни-споживачі нафти, щоб просувати механізм, спрямований на скорочення доходів Росії від експорту нафти.

Ряд великих світових економік розглядають можливість приєднання до плану G7 щодо обмеження цін на російську нафту. Зокрема, серед них може бути Індія.

Читайте РБК-Україна в Google News
НафтаСполучені Штати Америки