Мінфін скоротив продаж ОВДП на аукціоні

Прибутковість гривневих облігацій перебуває близько 19% річних

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 марта 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,498 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 26.06.2019 на сумму 1,311 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,50% годовых.

с погашением 07.08.2019 на сумму 33,299 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

с погашением 04.09.2019 на сумму 54,185 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,00% годовых.

с погашением 29.01.2020 на сумму 237,627 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 17,25% годовых.

с погашением 20.01.2021 на сумму 1,591 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,00% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 27.11.2019 на сумму 5,416 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 4,6% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 марта 2019 года 2019 года привлекло в государственный бюджет 5,692 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

В январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро).