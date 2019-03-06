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Мінфін збільшив продаж гривневих держоблігацій на аукціоні

Новини » Економіка    06.03.2019 - 14:56
Мінфін збільшив продаж гривневих держоблігацій на аукціоні
Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прибутковість гривневих облігацій перебуває близько 19% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 5 березня 2019 року залучило до державного бюджету 5,692 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 12.06.2019 на суму 1,737 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.
  • з погашенням 04.09.2019 на суму 142,335 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.
  • з погашенням 09.10.2019 на суму 949,311 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.
  • з погашенням 04.12.2019 на суму 1,765 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,5% річних.
  • з погашенням 19.08.2020 на суму 204,846 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,07% річних.
  • з погашенням 20.01.2021 на суму 679,327 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,5% річних.
  • з погашенням 05.01.2022 на суму 12,521 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,5% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

  • з погашенням 12.02.2020 на суму 7.876 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 лютого 2019 року залучило до державного бюджету 4,733 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, в лютому на обслуговування і погашення валютних ОВДП було направлено 771,2 млн доларів. Від розміщення ОВДП було отримано 302,7 млн доларів.

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