ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мінфін скоротив продаж ОВДП на аукціоні

Новини » Економіка    13.03.2019 - 10:22
Мінфін скоротив продаж ОВДП на аукціоні
Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прибутковість гривневих облігацій перебуває близько 19% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 березня 2019 року залучило до державного бюджету 3,498 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 26.06.2019 на суму 1,311 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.
  • з погашенням 07.08.2019 на суму 33,299 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.
  • з погашенням 04.09.2019 на суму 54,185 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,00% річних.
  • з погашенням 29.01.2020 на суму 237,627 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,25% річних.
  • з погашенням 20.01.2021 на суму 1,591 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,00% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

  • з погашенням 27.11.2019 на суму 5,416 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 4,6% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 5 березня 2019 2019 року привернув в державний бюджет 5,692 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

У січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національній валюті в сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів і 33,3 млн євро).

Мінфін збільшив продаж гривневих держоблігацій на аукціоні Мінфін прокоментував постанову Кабміну про розділення ДФС
Новини України Міністерство фінансів УкраїниОВГЗоблигации
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся