Мінфін скоротив продаж ОВДП на аукціоні

Прибутковість гривневих облігацій перебуває близько 19% річних
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 березня 2019 року залучило до державного бюджету 3,498 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Мінфін також продав доларові ОВДП:
Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 5 березня 2019 2019 року привернув в державний бюджет 5,692 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).
У січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національній валюті в сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів і 33,3 млн євро).