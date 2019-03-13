Мінфін скоротив продаж ОВДП на аукціоні

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прибутковість гривневих облігацій перебуває близько 19% річних

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 12 березня 2019 року залучило до державного бюджету 3,498 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 26.06.2019 на суму 1,311 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.

з погашенням 07.08.2019 на суму 33,299 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,00% річних.

з погашенням 04.09.2019 на суму 54,185 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,00% річних.

з погашенням 29.01.2020 на суму 237,627 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,25% річних.

з погашенням 20.01.2021 на суму 1,591 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 18,00% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 27.11.2019 на суму 5,416 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 4,6% річних.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 5 березня 2019 2019 року привернув в державний бюджет 5,692 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

У січні Мінфін розмістив ОВДП на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національній валюті в сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн доларів і 33,3 млн євро).