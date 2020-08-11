Мінфін скоротив продаж держоблігацій на аукціоні

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 10,123 млрд грн (за курсом НБУ). Це на 126 млн грн менше, ніж на попередньому аукціоні (10,249 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 16.12.2020 на суму 4,882 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості становив 7,00% річних,

з погашенням 21.07.2021 на суму 2,659 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,00% річних.

Крім того, Мінфін розмістив валютні ОВДП:

з погашенням 23.02.2022 на суму 189,8 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 3,6% річних.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 4 серпня 2020 року залучило до державного бюджету 10,249 млрд грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, банки під час карантину скоротили кредитування і вклали кошти в ОВДП.

Чистий корпоративний портфель скоротився за II квартал 2020 року на 6,3% в гривні і на 3,6% - в іноземних валютах.