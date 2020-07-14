Мінфін не зміг розмістити гривневі ОВДП і продав валютні

Мінфін позичив на ринку 300 млн доларів під 3,5% річних
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 липня 2020 року залучило до державного бюджету 8,307 млрд грн (за курсом НБУ). Майже вся сума припала на валютні облігації на 306 млн доларів.
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Крім того, Мнинфин продав валютні ОВДП
Нагадаємо, Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення ОВДП 7 липня 2020 року залучило до державного бюджету 312 млн грн.
Нагадаємо, українські банки різко знизили ставки по депозитах у валюті, оскільки не мають можливості вигідно розміщувати ці кошти.
Як зазначила в. о. голови НБУ Катерина Рожкова, у банків є можливість вкладати кошти у валютні ОВДП.