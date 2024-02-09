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Минфин рассказал о плане "Б" на случай задержки финансирования от США

Фото: План Б на случай задержки финансирования от США разработан в Минфине (bank.gov.ua)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Министерство финансов Украины рассчитывает на финансовую поддержку со стороны партнеров, но работает над вопросом дополнительного привлечения средств в бюджет на случай, если финансирование от США задержится.

Об этом говорится в комментарии Минфина, предоставленном РБК-Украина.

"Мы рассчитываем на положительное решение о финансировании от Соединенных Штатов. Оно должно быть принято, поскольку партнеры понимают последствия длительного отсутствия средств. Мы поддерживаем регулярный диалог с коллегами из Казначейства США, они прекрасно понимают нашу потребность и ситуацию. И уверяют нас, что решение будет найден - это только вопрос времени", - говорится в комментарии.

"Мы не сидим и не ждем, пока ситуация стабилизируется", отметили в ведомстве.

Минфин заверил, что принимает необходимые решения, чтобы максимально безболезненно пройти период дефицита средств от доноров. "Это ряд уже осуществленных мер внутри страны, в том числе максимизация привлечения средств на внутреннем долговом рынке, так и приближение других отчислений в госбюджет. К тому же, налоговая и таможня перевыполнили январский план по сборам, +14% и +30% соответственно", - объяснили в Минфине.

Вместе с этим идет активная работа со странами G7 и другими ключевыми странами-партнерами по дополнительному финансированию от них. "Результаты со временем уже будут публично озвучены, договоренности формализуются. Активно продолжает помогать правительство Японии, за что мы им очень благодарны! Это и есть наш план "Б". Ситуацию держим под контролем", - отметили в Минфине.

Помощь Украине

Напомним, Конгресс США заблокировал более 60 млрд долларов финансирования Украины, приглашенного президентом Джо Байденом.

ЕС одобрил пакет помощи на 50 млрд евро Украины. Первый транш поступит уже в начале марта.

Как сообщило агентство Bloomberg, Украина готовит план, включающий расширение продаж внутренних облигаций, повышение налогов и сокращение расходов. Это необходимо, чтобы получить деньги от Международного валютного фонда, если жизненно важная помощь США останется заблокированной.

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Министерство финансов УкраиныСоединенные Штаты Америки