Мінфін різко скоротив продаж ОВДП на аукціоні

Попит на держоблігації впав майже в два рази

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 февраля 2019 года привлекло в государственный бюджет 3,450 млрд грн (по официальному курсу НБУ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 12.06.2019 на сумму 2,087 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,50% годовых.

с погашением 07.08.2019 на сумму 97,243 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 19,00% годовых.

с погашением 20.11.2019 на сумму 4,378 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 29.01.2020 на сумму 10,133 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,50% годовых.

с погашением 08.07.2020 на сумму 163,538 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 18,25% годовых.

Минфин также продал долларовые ОВГЗ:

с погашением 18.04.2019 на сумму 27,843 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 6,50% годовых.

с погашением 23.10.2019 на сумму 2,634 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,20% годовых.

с погашением 30.01.2020 на сумму 4 391 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,25% годовых.

с погашением 11.02.2021 на сумму 5,340 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 7,50% годовых.

Напомним, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 5 февраля 2019 года привлекло в государственный бюджет 6,665 млрд грн (по официальному курсу НБУ).

В январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро).