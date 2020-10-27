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Мінфін різко скоротив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету

Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 16:55
Мінфін різко скоротив продаж держоблігацій для покриття дефіциту бюджету
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Держоблігації не користувалися попитом, незважаючи на зростання прибутковості

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 27 жовтня 2020 року залучило до державного бюджету 395,6 млн грн. Це істотно менше, ніж на попередньому аукціоні (7,154 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:

  • з погашенням 29.09.2021 на суму 395,6 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 10,30% річних.

На попередньому аукціоні ці папери були розміщені під 10,22% річних.

Крім того, Мінфін запропонував інвесторам гривневі ОВДП з погашенням 22.05.2024, однак не задовольнив жодної заявки, які були подані з прибутковістю від 11,40% річних.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) обговорює з Міністерством фінансів свою участь на вторинному ринку облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Однією з цілей є підтримання ліквідності.

Зазначимо, Національний банк розширив можливості для покупки державних цінних паперів, в тому числі при їх первинному розміщенні.

Голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна спростував інформацію про те, що центробанк запустить емісію гривні через рефінансування держбанків під викуп облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

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