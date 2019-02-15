Мінфін проведе ревізію в "Укренерго"

Міністерство отримало в управління компанію і хоче дізнатися про стан справ

Министерство финансов Украины и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) проведут исследование системы корпоративного управления ГП НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Как отметили в пресс-службе, проект был согласован во время визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Норвегию в рамках бизнес-форума 28 января этого года.

"Что делает новый владелец со свежеприобретенным имуществом? Правильно, проводит ревизию", - отмечается в сообщении Минфина в Facebook.

Отчет будет содержать обзор реформирования сферы управления государственными компаниями в электроэнергетическом секторе в целом и непосредственно кейс "Укрэнерго".

"Такой анализ позволит отметить сильные и выявить слабые стороны корпоративного управления компании, определить ключевые препятствия и риски, а также спрогнозировать тенденции для дальнейшего развития не только Укрэнерго, но и электроэнергетического комплекса в целом", - прокомментировала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По результатам анализа Минфин, Минэкономразвития и "Укрэнерго" получат рекомендации, которые станут основой для дальнейшего реформирования "Укрэнерго".

Напомним, Министерство финансов получило в управление НЭК "Укрэнерго" 4 февраля 2019 года.

Как ранее сообщало "Укрэнерго", переход компании от Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов означает завершение процедуры анбандлинга и корпоративной реформы "Укрэнерго" в соответствии с украинским законодательством и обязательствами перед Энергетическим Сообществом, а также является обязательным условием сертификации "Укрэнерго"