Мінфін проведе ревізію в "Укренерго"

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство отримало в управління компанію і хоче дізнатися про стан справ

Міністерство фінансів України та Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) проведуть дослідження системи корпоративного управління ДП НЕК "Укренерго". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, проект був погоджений під час візиту прем`єр-міністра України Володимира Гройсмана до Норвегії в рамках бізнес-форуму 28 січня цього року.

"Що робить новий власник зі свіжонадбаний майном? Правильно, проводить ревізію", - зазначається в повідомленні Мінфіну у Facebook.

Звіт міститиме огляд реформування сфери управління державними компаніями в електроенергетичному секторі в цілому та безпосередньо кейс "Укренерго".

"Такий аналіз дозволить відзначити сильні та виявити слабкі сторони корпоративного управління компанії, визначити ключові перешкоди та ризики, а також спрогнозувати тенденції для подальшого розвитку не тільки Укренерго, але й електроенергетичного комплексу в цілому", - прокоментувала міністр фінансів України Оксана Маркарова.

За результатами аналізу Мінфін, Мінекономрозвитку та " Укренерго" отримають рекомендації, які стануть основою для подальшого реформування "Укренерго".

Нагадаємо, Міністерство фінансів отримало в управління НЕК "Укренерго" 4 лютого 2019 року.

Як раніше повідомляло "Укренерго", перехід компанії від Міністерства енергетики та вугільної промисловості до Міністерства фінансів означає завершення процедури анбандлінгу і корпоративної реформи "Укренерго" згідно з українським законодавством і зобов'язаннями перед Енергетичним Співтовариством, а також є обов'язковою умовою сертифікації "Укренерго"