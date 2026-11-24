Минфин предлагает изменения по обязательной уплате НДС: кого это касается
Министерство финансов Украины подготовило законопроект, касающийся введения обязательной уплаты НДС для плательщиков единого налога. Изменения предлагается ввести с 1 января 2028 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Ольги Василевской-Смаглюк.
НДС для плательщиков единого налога
Законопроект разработан для того, чтобы выполнить международные обязательства Украины перед ЕС и МВФ:
- Меморандум о получении макрофинансовой помощи, ратифицированный Верховной Радой 28 мая 2026;
- имплементацию европейской Директивы 2006/112/ЕС по общей системе НДС.
По словам нардепки, предлагается:
- Повысить общий порог обязательной регистрации плательщиком НДС с нынешнего 1 миллиона гривен до 85 тысяч евро (по расчетам Минфина - 4,21 миллиона гривен). Сумма будет определяться по курсу НБУ на 1 января этого года.
- Обязать плательщиков единого налога первой, второй и третьей групп регистрироваться плательщиками НДС при превышении этого порога. Изменения будут касаться как ФЛП, так и юридических лиц. Исключение - электронные резиденты.
- Плательщики третьей группы при превышении установленного порога будут обязаны перейти из ставки 5% на 3% + НДС.
- Плательщики первой и второй групп смогут оставаться на своих группах, одновременно уплачивая НДС.
- Регистрация плательщиками НДС с 1 января 2028 будет происходить автоматически на основании налоговой отчетности за предыдущие периоды.
Также предполагается переходный период: в первом квартале 2028 года новозарегистрированные плательщики:
- не будут начислять НДС,
- не будут регистрировать налоговые накладные,
- не будут представлять отчетность по НДС.
Также за первые пять нарушений отдельных требований по администрированию и уплате НДС в течение второго-четвертого кварталов 2028 года предусмотрены символические штрафы - 1 гривна за нарушение, говорит Василевская-Смаглюк.
Детали законопроекта
85 тысяч евро - это максимально допустимый порог освобождения малого бизнеса от НДС, предусмотренный европейской директивой. По информации Минфина, только три страны ЕС используют такой максимальный порог, пишет нардеп.
В других странах он преимущественно ниже. Например:
Германия - 25 тысяч евро по обороту предыдущего года;
Австрия - 55 тысяч евро;
Хорватия - 60 тысяч евро.
Причины нововведений
Минфин обосновывает необходимость изменений следующими причинами:
- увеличением бюджетных поступлений,
- созданием равных конкурентных условий для бизнеса,
- устранением предпосылок реализации контрабандных и контрафактных товаров.
Изменение модели налогообложения
По словам Василевской-Смаглюк, в финансово-экономическом обосновании законопроекта нет конкретных расчетов ожидаемых дополнительных поступлений в бюджет.
Не приведено и количество предпринимателей, затронутых изменениями, и оценки их дополнительных расходов на администрирование НДС.
"Фактически речь идет об изменении самой модели функционирования упрощенной системы налогообложения. Поэтому в отдельном анализе потребуются последствия для малого бизнеса, расходы на ведение налогового учета и риски блокирования налоговых накладных", - говорит она.
Ранее РБК-Украина писало, что Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий ряд изменений в налоговом законодательстве. Документ касается администрирования налога на добавленную стоимость, налоговой отчетности, проверок и правил обложения отдельных операций.
Изменения должны упростить взаимодействие налогоплательщиков с контролирующими органами, расширить использование электронных сервисов и усовершенствовать порядок составления налоговой отчетности и накладных.
Кроме того,планируемое повышение НДС в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год связано с необходимостью найти финансирование для программы страхования бизнеса от военных рисков. Об этом заявил украинский премьер-министр Сергей Корецкий.