Мінфін прокоментував постанову Кабміну про розділення ДФС

Постанова необхідна для проведення конкурсу на голів ДФС

Министерство финансов Украины прокомментировало постановление правительства, которым утверждены положения о Государственной налоговой и Государственной таможенной службе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минфина.

Как отмечается в сообщении, утверждение положений о каждой из служб является необходимой предпосылкой проведения прозрачного конкурса для назначения руководства.

"Положения позволит создать условия для полноценной реализации вновь созданными службами своих функций в сфере налоговой и таможенной политики", - сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Согласно положению, Государственная налоговая служба украины является центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику, государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями во время применения налогового законодательства, а также законодательства по вопросам единого взноса и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС. Деятельность Государственной налоговой службы направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов.

Положение закрепляет, что Государственная таможенная служба является центральным органом исполнительной власти, который реализует государственную таможенную политику, государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями во время применения таможенного законодательства. Деятельность Государственной таможенной службы направляется и координируется Кабинетом министров через министра финансов.

Напомним, 19 декабря Кабмин одобрил решение о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Постановление предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Государственная налоговая служба и Государственная таможенная службы были объединены в 2012 году путем создания Министерства доходов и сборов. В 2014 году это министерство было преобразовано в Государственную фискальную службу, которая формально подчиняется Министерству финансов.