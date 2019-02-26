Мінфін закликає Раду підтримати законопроекти, необхідні для траншів МВФ та ЄС

Необхідні законопроекти парламент розглядатиме цього тижня

Министерство финансов Украины призывает Верховную раду принять пакет законопроектов, необходимых для оказания донорской поддержки Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Минфина.

Отмечается, что уже на этой неделе парламент будет иметь возможность принять пакет законопроектов, которые позволят создать в Украине современную европейскую таможню, эффективнее противодействовать отмыванию доходов и предотвращения уклонения от налогообложения, защитить инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала, реформировать небанковский финансовый сектор и обеспечить автоматический доступ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и реестров, необходимых для эффективной реализации его полномочий

"Принятие этих законопроектов станет существенным шагом Украины на пути евроинтеграции, откроет доступ к дальнейшей макрофинансовой помощи Европейского союза, позволит продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, позволит финансовое партнерство с государством Катар, послужит мощным сигналом для других потенциальных инвесторов и, как следствие, будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности в Украине", - говорится в повідоленні

РБК-Украина писало, что Кабинет министров утвердил основные условия осуществления государственных внешних заимствований в 2019 году путем привлечение кредита на 630 млн долларов.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в Украине реализует 14 проектов на общую сумму 3,067 млрд евро.