ЄІБ реалізує в Україні 14 проектів на понад 3 млрд євро

Фото: перговори Маркарової з Шльомер (facebook.com/minfin.gov.ua)

Крім того, на стадії підготовки перебувають 5 проектів

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) реалізує в Україні 14 проектів на загальну суму 3,067 млрд євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства фінансів України у Facebook.

Як зазначається, у вівторок, 12 лютого, міністр фінансів Оксана Маркарова та її заступник з питань європейської інтеграції Юрій Гелетей зустрілися з Регіональним директором Міжнародної фінансової корпорації Вібке Шльомер.

Особливу увагу під час зустрічі вони приділили одному з головних пріоритетів роботи Мінфіну - збільшенню середнього рівня вибірки доступних коштів міжнародних фінансових організацій (МФО) та поліпшенню менеджменту спільних проектів.

Повідомляється, що Маркарова наголосила, що регулярний перегляд проектів ЄІБ допоможе завчасно виявляти проблемні питання співпраці і дозволить більш ефективно планувати майбутні проекти. Учасники зустрічі домовилися провести перший перегляд вже 15 березня.

Міністр фінансів також висловила впевненість, що завдяки прийнятій Кабінетом міністрів Концепції підвищення ефективності впровадження спільних з МФО проектів 2019 рік стане проривним у цьому напрямку співпраці з міжнародними партнерами.

"Європейський інвестиційний банк реалізує в Україні 14 проектів на загальну суму 3,067 млрд євро. Крім того, 5 проектів загальним обсягом 302 млн. євро знаходяться на різних стадіях підготовки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку виділять 176 млн євро на новий проект з покращення безпеки руху в Україні.

РБК-Україна також писало, що ЄІБ надасть Україні грантову допомогу в сумі 5,11 млн євро на реконструкцію та модернізацію Миколаївського водоканалу.