Мінфін залучив ще 150 млн доларів на аукціоні з розміщення ОВДП

Доларові ОВДП з достроковим погашенням розміщені під 3,85%
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня 2019 року залучило до державного бюджету 10,912 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
Зокрема, Мінфін розмістив два випуски номінованих у доларах облігацій під 3,85% річних. ОВДП з погашенням 6 серпня 2020 року продані на 73,706 млн доларів, з погашенням 20 липня 2020 року - на 83,681 млн доларів. На обидва випуску з достроковим погашенням було подано з однієї заявки.
Мінфін продав гривневі ОВДП:
Мінфін також продав доларові ОВДП:
Нагадаємо, що державні запозичення за січень-квітень 2019 року склали близько 158,5 млрд грн. Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 132,2 млрд грн (у тому числі в гривні - 91,0 млрд грн, у доларах - 1,5 млрд доларів і євро - 38,7 млн євро).
Зазначимо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро.