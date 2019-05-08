Мінфін залучив ще 150 млн доларів на аукціоні з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 7 травня 2019 року залучило до державного бюджету 10,912 млрд грн (за офіційним курсом НБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Зокрема, Мінфін розмістив два випуски номінованих у доларах облігацій під 3,85% річних. ОВДП з погашенням 6 серпня 2020 року продані на 73,706 млн доларів, з погашенням 20 липня 2020 року - на 83,681 млн доларів. На обидва випуску з достроковим погашенням було подано з однієї заявки.

Мінфін продав гривневі ОВДП:

з погашенням 04.09.2019 на суму 1,415 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 19,50% річних.

з погашенням 06.11.2019 на суму 1,161 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості становив 18,33% річних.

з погашенням 30.09.2020 на суму 256,816 млн грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,99% річних.

з погашенням 16.06.2021 на суму 1,309 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 17,75% річних.

з погашенням 23.08.2023 на суму 1,005 млрд грн, середньозважений рівень прибутковості склав 16,00% річних.

Мінфін також продав доларові ОВДП:

з погашенням 15.10.2020 на суму 8,271 млн доларів, середньозважений рівень прибутковості склав 7,25% річних.

Нагадаємо, що державні запозичення за січень-квітень 2019 року склали близько 158,5 млрд грн. Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 132,2 млрд грн (у тому числі в гривні - 91,0 млрд грн, у доларах - 1,5 млрд доларів і євро - 38,7 млн євро).

Зазначимо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара і 3,1% м/м до євро.