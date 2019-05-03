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Мінфін назвав суму запозичень з початку року

Новини » Економіка    03.05.2019 - 13:02
Мінфін назвав суму запозичень з початку року
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Запозичення перевищують погашення боргу

Державні запозичення за січень-квітень 2019 року склали близько 158,5 млрд грн або 98,9% від уточненого розпису на цей період. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

За даними прес-служби, всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 132,2 млрд грн (зокрема в гривні - 91,0 млрд грн, в доларах - 1,5 млрд доларів та в євро - 38,7 млн євро).

Із зовнішніх джерел за січень-квітень 2019 року залучено 26,4 млрд грн шляхом отримання другого траншу кредиту під гарантію Світового банку в обсязі 529 млн євро та дорозміщення ОЗДП 2018 року на номінальну суму 350 млн доларів.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-квітень склали близько 126,9 млрд грн або 98,1% від уточненого плану на цей період. Видатки з обслуговування державного боргу за цей період склали близько 39,0 млрд грн або 99,9% від уточненого плану.

Відзначимо, за даними НБУ, рекордний приплив іноземних портфельних інвестицій у гривневі ОВДП у квітні призвів до ревальвації: гривня зміцнилася на 2,3% м/м до долара та 3,1% м/м до євро.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві фінансів заявили, що на валютний ринок України у першому кварталі 2019 року впливав продаж валюти експортерами і нерезидентами, які інвестують в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

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