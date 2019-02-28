Мінфін вітає ратифікацію конвенції про протидію розмиванню бази оподаткування

Конвенція дозволить зменшити переміщення українського капіталу до офшорів

Міністерство фінансів вітає ратифікацію Верховною радою багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, які стосуються угод про оподаткування, з метою протидії розмиванню бази оподаткування та виведенню прибутку з-під оподаткування (конвенція MLI). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначили в прес-службі, ратифікувавши конвенцію MLI, Україна зможе внести необхідні зміни до більшості міжнародних договорів про подвійне оподаткування між Україною та іншими державами. Конвенція дозволить зменшити переміщення українського капіталу до юрисдикцій з низьким рівнем оподаткування з метою мінімізації податкових зобов’язань, що, в свою чергу, сприятиме збільшенню доходів бюджету.

У коментарі Мінфіну зазначається що через прогалини та неузгодженості у національному та міжнародному податковому законодавстві міжнародні компанії зменшують або уникають зобов’язань зі сплати податку на прибуток. Таким чином, Україна втрачає надходження у бюджет. Аби уникнути цього, 1 січня 2017 року Україна приєдналась до Програми розширеного співробітництва в рамках ініціативи Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Країни-члени ОЕСР розробили План дій для боротьби з розмиванням бази оподаткування і виведенням прибутку з-під оподаткування (План дій BEPS).

План дій BEPS включає в себе 15 кроків, що покривають різні сфери протидії агресивному податковому плануванню. Обов’язковими до виконання Україною (мінімальний стандарт Плану дії BEPS) є 4 кроки:

Крок 5: Удосконалення заходів боротьби з податковими зловживаннями;

Крок 6: Недопущення зловживання пільгами, передбаченими двосторонніми угодами;

Крок 13: Рекомендації про документації з трансфертного ціноутворення та розкритті інформації по країнам;

Крок 14: Удосконалення процедури взаємного узгодження шляхом вирішення спорів.

Перегляд конвенцій з кожною країною окремо, подальше підписання протоколів і їхня ратифікація в парламенті є дуже складним і тривалим процесом, який може розтягнутися на багато років. Саме з метою надання можливості більш оперативного перегляду міжнародних конвенцій і був розроблений 15-й крок Плану дій BEPS - MLI.

"Підписавши та ратифікувавши Конвенцію MLI, Україна отримує змогу одночасного внесення змін до всіх або деяких чинних Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Таким чином, підписавши та ратифікувавши Конвенцію MLI, Україна одночасно виконує також крок 6 та крок 14 Плану дій BEPS", - йдеться в коментарі Мінфіну.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 липня 2018 року Оксана Маркарова, яка тоді виконувала обов'язки міністра фінансів, підписала від України конвенцію MLI (Multilateral Instrument). Національний банк України привітав підписання Україною конвенції MLI.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в інтерв'ю РБК-Україна розповіла про долю важливих законопроектів у рік виборів. Южаніна сумнівається в тому, що важливі законопроекти пройдуть у парламенті.