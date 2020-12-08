Мінфін повыл ставки і зайняв 16 млрд гривень для покриття дефіциту бюджету

Ставки по тримісячних ОВДП виросли до 10% річних
Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 8 грудня 2020 року залучило до державного бюджету 15,963 млрд грн (за курсом НБУ). Це в шість разів більше, ніж на попередньому аукціоні (2,664 млрд грн).
Про це повідомляється на сайті Мінфіну.
Зокрема, Мінфін продав гривневі ОВДП:
Також Мінфін продав валютні ОВДП:
Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що ставки за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП) в кінці 2020 року зросли. Марченко навів приклад: по тримісячних ОВДП при обліковій ставці НБУ на рівні 6% і інфляції в країні на рівні 2,4% Мінфін запозичує під 10%.
Зазначимо, опитані РБК-Україна експерти вважають, що Україна до кінця 2020 року може вийти на зовнішні ринки запозичень. Один лише внутрішній ринок не зможе забезпечити бюджет необхідним ресурсом.