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Мінфін погасив євробонди на 1 млрд доларів

Новини » Фінанси    17.05.2019 - 10:08
Мінфін погасив євробонди на 1 млрд доларів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погашено єврооблігації під гарантії США

Міністерство фінансів України погасило випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП) на 1 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну.

Повідомляється, що Мінфін погасив євробонди під гарантію США. Випуск цих єврооблігацій номінальною вартістю 1 млрд доларів було здійснено у 2014 році з процентною ставкою 1,844% річних.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінфін різко скоротив продаж ОВДП на аукціоні. Зокрема, за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 14 травня 2019 року міністерство залучило до державного бюджету 3,963 млрд гривень.

Зазначимо, станом на травень міжнародні резерви України скоротилися через погашення боргів. У квітні на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті було направлено 881,7 млн доларів (в еквіваленті). Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП в іноземній валюті на 416,6 млн доларів і 2,6 млн євро. У той же час сприятлива ситуація на валютному ринку дозволила Національному банку поповнити резерви на 299,9 млн доларів.

 

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