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Мінфін підбив попередні підсумки пільгового розмитнення "євроблях"


З листопада минулого року до бюджету надійшло 7,7 млрд грн

За время действия законов о льготных ставках на растаможку автомобилей с иностранной регистрацией в государственный бюджет поступило 7,67 млрд грн. Об этом на брифинге сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Верланов напомнил, что на ноябрь 2018 года в Украине находилось 640 тыс. автомобилей, которые подпадали под действие закона о льготном растаможивании.

"С 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года растаможен 123 971 автомобиль на еврономерах. Общая сумма поступлений 7672 млн грн, из них 700 млн грн - это пошлина, 2,3 млрд грн - НДС, 3,8 млрд грн - акцизный налог, 900 млн грн - так называемые штрафы", - сказал он.

Напомним, что все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации, направляются в Пенсионный фонд Украины.

Отметим, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке.

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