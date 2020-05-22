Мінфін підрахував втрати від несплати податків на нерухомість

Несплата податку на нерухоме житлове та нежитлове майно через відсутність повної бази об’єктів оподаткування в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно завдає до 2 млрд грн збитків місцевим бюджетам щорічно. До 40% такого майна відсутнє в Державному реєстрі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Як зазначається в повідомленні, для збільшення надходжень органи місцевого самоврядування повинні забезпечити повноцінне наповнення Державного реєстру прав на нерухоме майно і перенесення архівної інформації про права власності на нерухоме майно з паперових носіїв до електронної бази. Це дасть змогу податковим органам отримати відповідну інформацію для нарахування відповідних зобов’язань.

"Проведення на належному рівні зазначеної роботи у цьому році дозволить, за песимістичним прогнозом, додатково залучити (при діючих ставках податку) до місцевих бюджетів у 2021 році близько 2 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінфіну, за підсумками 2019 року від сплати податку на нерухоме майно до місцевих бюджетів надійшло 4,9 млрд грн, а за 2018 рік - 3,7 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, в I кварталі 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,8%.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України різко впали під час карантину. З початку місяця станом на 20 травня надійшло 10,2 млрд грн при плані 12,7 млрд грн.