Мінфін планує збільшити фінансування "Суспільного"

Мінфін уже розпочав підготовку проекту трирічної Бюджетної декларації

Заместитель министра финансов Юрия Джигира с членами правления Наблюдательного совета НОТУ и представителем медийных проектов Офиса Совета Европы в Украине обсудили реформу общественного вещания и способы эффективного бюджетного финансирование "Суспільного" без политического вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В пресс-службе сообщили, что Министерство финансов рассматривает возможность повышения финансирования общественного вещания в следующие три года.

"В соответствии с требованиями Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины" бюджетное обеспечение Национальной общественной телерадиокомпании Украины (ПАО НОТУ) должно составлять 0,2% расходов общего фонда государственного бюджета за предыдущий год. Эта сумма составляет более 2 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Минфин уже начал подготовку проекта трехлетней Бюджетной декларации, и одним из вопросов, который в поле внимания ведомства, является финансовая поддержка реформы общественного вещания, информационная политика которого не должно зависеть ни от государства, ни от частных владельцев, а ориентироваться исключительно на удовлетворение запросов и интересов общественности.

"Независимый, высокопрофессиональный и качественный общественный вещатель - это мощный инструмент в борьбе с пропагандой, который особенно нужен сейчас, в условиях информационной войны, начатой Россией. Общественное телевидение должно своевременно, непредвзято и честно освещать информацию, формировать контент качественно нового типа, на высоком профессиональном уровне, чтобы создавать общественное благо и успешно конкурировать с коммерческими каналами на медийном рынке", - сказал Юрий Джигир.

Как сообщается, на сегодня деятельность НОТУ финансируется из общего фонда государственного бюджета, и решение о объеме ежегодного бюджетного назначения принимается в ходе бюджетного процесса.

Напомним, Европейский союз вещателей призвал правительство Украины профинансировать Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НСТУ) на 2019 год в полном объеме.