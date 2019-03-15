Мінфін планує збільшити фінансування "Суспільного"

Фото: "UA: Суспільне" (facebook.com/PBCUkraine)

Мінфін уже розпочав підготовку проекту трирічної Бюджетної декларації

Заступник міністра фінансів Юрія Джигира з членами правління Наглядової ради НСТУ та представником медійних проектів Офісу Ради Європи в Україні обговорили реформу суспільного мовлення та способи його ефективного бюджетного фінансування "Суспільного" без політичного втручання. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

У прес-службі повідомили, що Міністерство фінансів розглядає можливість підвищення фінансування суспільного мовлення в наступні три роки.

"Відповідно до вимог Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" бюджетне забезпечення Національної суспільної телерадіокомпанії України (ПАТ НСТУ) має становити 0,2% видатків загального фонду державного бюджету за попередній рік. Ця сума складає понад 2 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Мінфін уже розпочав підготовку проекту трирічної Бюджетної декларації, і одним з питань, яке в полі уваги відомства, є фінансова підтримка реформи суспільного мовника, інформаційна політика якого не має залежати ні від держави, ні від приватних власників, а орієнтуватись виключно на задоволення запитів та інтересів громадськості.

"Незалежний, високопрофесійний і якісний суспільний мовник - це потужний інструмент у боротьбі з пропагандою, який особливо потрібен зараз, в умовах інформаційної війни, розпочатої Росією. Суспільне телебачення має своєчасно, неупереджено та чесно висвітлювати інформацію, формувати контент якісно нового типу, на високому професійному рівні, щоб створювати суспільне благо і успішно конкурувати з комерційними каналами на медійному ринку", - сказав Юрій Джигир.

Як повідомляється, на сьогодні діяльність НСТУ фінансується з загального фонду державного бюджету, і рішення про обсяг щорічного бюджетного призначення приймається в ході бюджетного процесу.

Нагадаємо, Європейський союз мовників закликав уряд України профінансувати Національну суспільну телерадіокомпанію України (НСТУ) на 2019 рік у повному обсязі.