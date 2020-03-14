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Минфин перевел сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса

Новости » Экономика     14.03.2020 - 14:08
Минфин перевел сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Руководящий состав остается на своих местах, но официальные встречи будут проводиться в режиме конференц-звонков

Министерство финансов Украины с понедельника 16 марта 2020 года переводит часть сотрудников на дистанционную работу с целью снижения рисков распространения острой респираторной болезни, вызванной вирусом COVID-19 (коронавирус). Об этом сообщает пресс-служба Минфину.

Как отметили в пресс-службе, прежде всего, речь идет о людях, у которых есть дети. Технические возможности для дистанционного режима работы уже обеспечены.

Кроме того, все заграничные командировки отменены, а официальные встречи будут проводиться в режиме конференц-звонков.

По данным пресс-службы, Министерство финансов работает в штатном режиме и продолжает выполнять все свои функции. Руководящий состав Минфина присутствует на своих рабочих местах.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 14 марта собирается на внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены решения Совета национальной безопасности и обороны относительно противодействия распространению коронавирусу.

Напомним, с 16 марта будет запрещен въезд иностранным гражданам на 2 недели, не имеющим право на постоянное или временное проживание в Украине. Въехать смогут иностранные граждане, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине.

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