Мінфін оцінив збитки від стихійних лих в Україні

За даними спостережень за останні десять років в Україні щороку в середньому реєструється: 170 - 190 надзвичайних ситуацій (НС), збитки від яких становлять близько 580 млн грн на рік Мінімальна сума збитків - 102,75 млн грн у 2011 році, максимальна - 1625,8 млн грн у 2019 році.

Про це йдеться в документі "Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету в 2021 році", який підготував Мінфін.

Як зазначається в документі, розподіл матеріальних втрат від НС знаходиться в дуже широкому діапазоні і не має кореляції з кількістю НС. Зокрема, у 2019 році Україна зазнала збитків від НС на суму понад 1625,8 млн грн (що в 3,3 рази більше ніж у 2018 році).

З резервного фонду державного бюджету на ліквідацію та запобігання НС за усередненими показниками минулих періодів щороку виділяється близько 700 млн грн

"Аналіз небезпек і загроз техногенного та природного характеру, виникнення надзвичайних ситуацій свідчить, що за останні 10 років тенденцій до їх збільшення або зменшення не спостерігається", - йдеться в документі.

Водночас, спостерігається негативний вплив змін клімату, який призводить до збільшення суми завданих НС збитків, насамперед від гідрометеорологічних НС та НС унаслідок пожеж в природних екосистемах, зазначили в Мінфіні.

Розрахований прогноз основної тенденції показує, що у 2020 році можливе виникнення 130 - 145 НС, у 2021 році - 117 - 144 НС. Песимістичний прогноз вказує, що можлива кількість НС може досягти 191 НС у 2020 році, та таку саму кількість у 2021 році, йдеться в документі.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж загалом у світі.

Відзначимо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління найбільш вплинуло на два українських міста. За останні 30 років найбільше потеплішало в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потеплішало на 0,9 градусів.