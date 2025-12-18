НДС для ФОПов: какие изменения предлагает Минфин и когда придется платить

Министерство финансов опубликовало законопроект, который предусматривает введение налога на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей, доход которых за год превысит один миллион гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра Минфина.
Введение НДС для ФОПов планируется с 1 января 2027 года, сообщили в Минфине и добавили, что есть время для обсуждения новых условий налогообложения.
В министерстве предлагают, что ФОПов третьей группы, доход которого достигнет 1 млн гривен в год, станет плательщиком НДС, но при этом ставка единого налога будет снижена с 5% до 3%.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что эта норма позволит привлечь 40,1 млрд гривен доходов в сводный бюджет в 2027 году. Она не будет распространяться на е-резидентов (иностранцев, которые открыли ФЛП в Украине).
Пресс-центр Минфина сообщает, что для упрощения администрирования НДС, будет доработан "Электронный кабинет" налогоплательщиков.
Министерство аргументирует введение НДС для ФОПов выравниванием условий для бизнеса с одинаковыми оборотами, ограничение возможностей для агрессивной оптимизации, дробления бизнеса, "серого" импорта и контрабанды.
"Сейчас крупные игроки часто используют упрощенную систему для "дробления" бизнеса, получая конкурентное преимущество над теми, кто честно платит НДС", - пояснили в министерстве.
Комментируя законопроект, народный депутат, первый заместитель финансового комитета парламента Ярослав Железняк написал в Telegram, где-то до 15 января следующего года правительство внесет этот законопроект в Раду и это будет выполнение предварительных условий перед Международным валютным фондом. "(Правительство - ред.) будет давить, чтобы до конца марта 2026 года принять эту норму", - добавил депутат.
Напомним, что в начале декабря Украина и МВФ на уровне персонала согласовали новую программу кредитования на 4 года общим размером 8,2 млрд долларов. Эта программа открывает Украине доступ к потеционно 137 млрд долларов внешнего финансирования в следующие четыре года.
Для согласования условий финансирования правительство и НБУ взяли на себя обязательства поднять налоги, чтобы увеличить доходную часть бюджета.
Украина должна ввести налогообложение иностранных посылок стоимостью до 150 евро. Также должны быть введены налоги для онлайн-платформ, например, для водителей сервисов Uklon или Uber. Третьей составляющей в проекте меморандума с МВФ стало введение НДС для физических лиц-предпринимателей, которые используют упрощенную систему налогообложения и чей доход за год превышает один миллион гривен.
В материале РБК-Украина"Посылки, OLX и ФОПы: какие новые налоги Украина пообещала МВФ и как это повлияет на экономику", эксперты раскритиковали предложение правительства ввести НДС для ФОПов. Они сказали, что это увеличит теневой сектор и порог в один миллион гривен - слишком мал, его стоит поднять хотя бы до 6,6 млн гривен, считает старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский.
После введения новых налогов, соглашение с МВФ будет вынесено на рассмотрение Совета директоров фонда для его окончательного принятия.