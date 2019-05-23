Мінфін опублікував дані по прибутковості чотирьох держбанків

Міністерство фінансів оприлюднило показники діяльності всіх чотирьох державних банків за перший квартал 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з даними фінансової звітності, банки отримали прибуток у розмірі 8,131 млрд грн, зокрема, "ПриватБанк" - 7,612 млрд грн, "Укрексімбанк" - 395 млн грн, "Укргазбанк" - 54 млн грн і "Ощадбанк" - 70 млн грн.

Чисті активи державних банків на 1 квітня 2019 року склали 742,154 млрд грн, що становить 55% від банківської системи України. За даними Мінфіну, ще 30% активів банківської системи займають банки з іноземним капіталом, 15% банки з приватним українським капіталом

У Мінфіні також повідомили, що частка націоналізованого "Приватбанку" становить 21% в активах банків та 34% у депозитах фізичних осіб.

minfin.gov.ua

Як повідомляло РБК-Україна, чиста прибуток платоспроможних банків України в 2019 році склала 21,7 млрд грн. Як відзначили в НБУ, в останній раз банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток склав 1,4 млрд грн.

Нагадаємо, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Зокрема, заступник міністра фінансів Юрій Гелетій повідомив, що цільовий орієнтир міністерства - 25%.