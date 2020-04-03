Мінфін оприлюднив список банків для виплати пенсій

Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Пенсії та бюджетні виплати можна отримати у 43 банках

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з повідомленням, на сьогодні уповноваженими є43 банки.

Перелік уповноважених банків через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

АТ "Ощадбанк"

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

АТ АБ "Укргазбанк"

АТ "Укрексімбанк"

АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"

АТ "КБ "АКОРДБАНК"

АТ "АКЦЕНТ-БАНК"

АТ "АЛЬФА-БАНК"

АТ "Банк Альянс"

АТ "БАНК ВОСТОК"

АТ КБ "Глобус Банк"

АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"

АТ "Ідея Банк"

АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

АТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

АТ "Комерційний Індустріальний Банк"

АТ "Банк Кредит Дніпро"

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

АТ "КРЕДОБАНК"

АТ "КРИСТАЛБАНК"

АТ АКБ "Львів"

АТ "МЕГАБАНК"

АТ "МЕТАБАНК"

АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"

АТ "МОТОР-БАНК"

АТ "МТБ БАНК"

АТ "ОТП Банк"

АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

АТ "ПОЛІКОМБАНК"

АТ "Полтава-банк"

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

АТ "АКБ "РАДАБАНК"

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

АТ "БАНК СІЧ"

АТ "ТАСКОМБАНК"

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

АТ "УкрСиббанк"

АТ "Універсал Банк"

АТ "БАНК ФОРВАРД"

АТ "Юнекс Банк"

Як повідомляо РБК-Україна, Пенсійний фонд України 2 квітня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій за місяць. ПФУ звернувся до пенсіонерів з переконливим проханням без нагальної потреби не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров’ям і життям. "Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року.