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Мінфін оприлюднив список банків для виплати пенсій

Новини » Економіка     03.04.2020 - 15:26
Мінфін оприлюднив список банків для виплати пенсій
Фото: національна валюта (РБК-Україна)

Пенсії та бюджетні виплати можна отримати у 43 банках

Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Згідно з повідомленням, на сьогодні уповноваженими є43 банки.

Перелік уповноважених банків через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ.

  • АТ "Ощадбанк"
  • АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
  • АТ АБ "Укргазбанк"
  • АТ "Укрексімбанк"
  • АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
  • АТ "КБ "АКОРДБАНК"
  • АТ "АКЦЕНТ-БАНК"
  • АТ "АЛЬФА-БАНК"
  • АТ "Банк Альянс"
  • АТ "БАНК ВОСТОК"
  • АТ КБ "Глобус Банк"
  • АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
  • АТ "Ідея Банк"
  • АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
  • АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
  • АТ "КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
  • АТ "Комерційний Індустріальний Банк"
  • АТ "Банк Кредит Дніпро"
  • АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
  • АТ "КРЕДОБАНК"
  • АТ "КРИСТАЛБАНК"
  • АТ АКБ "Львів"
  • АТ "МЕГАБАНК"
  • АТ "МЕТАБАНК"
  • АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
  • АТ "МОТОР-БАНК"
  • АТ "МТБ БАНК"
  • АТ "ОТП Банк"
  • АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
  • АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
  • АТ "ПОЛІКОМБАНК"
  • АТ "Полтава-банк"
  • АТ "ПРАВЕКС БАНК"
  • АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
  • АТ "АКБ "РАДАБАНК"
  • АТ "Райффайзен Банк Аваль"
  • АТ "БАНК СІЧ"
  • АТ "ТАСКОМБАНК"
  • АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
  • АТ "УкрСиббанк"
  • АТ "Універсал Банк"
  • АТ "БАНК ФОРВАРД"
  • АТ "Юнекс Банк"

Як повідомляо РБК-Україна, Пенсійний фонд України 2 квітня 2020 року, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій за місяць. ПФУ звернувся до пенсіонерів з переконливим проханням без нагальної потреби не виходити з дому, не ризикувати своїм здоров’ям і життям. "Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року.

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