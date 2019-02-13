Мінфін оприлюднив дані по динаміці зниження держборгу

За останні два роки відношення боргу до ВВП скоротилося на 20 відсоткових пунктів

Размер государственного и гарантированного государством долга на конец 2018 года составил 62% к ВВП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический обзор Министерства финансов за февраль 2019 года.

Согласно данным Минфина, в 2017 году отношение долга к ВВП составляло 72%, 2016 году - 81%, в 2015 году - 79%, а в 2014 году - 69%.

Однако отношение долга к ВВП все еще значительно выше, чем в 2013 году - 40%.

Как сообщало РБК-Украина, государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2018 года составлял 2 168,63 млрд грн или 78,32 млрд долларов. По данным Минфина, в течение 2018 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 26,94 млрд грн и в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долларов.

Напомним, по оценкам НБУ, в 2018 уровень долга к ВВП снизился с 72% до 61%. В НБУ ожидают, что жесткая фискальная политика правительства и значительные погашения долга позволят снизить уровень государственного долга ниже 60% от ВВП.