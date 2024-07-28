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Минфин Германии отклонил призывы увеличить расходы на оборону

Фото: министр финансов коалиционного правительства Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Германии не следует увеличивать расходы на оборону. В настоящее время Берлин выполняет целевой показатель НАТО.

Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ARD.

По мнению Линднера, согласованный федеральным правительством проект бюджета на 2025 год не нуждается в кардинальных изменениях, к которым призвал в частности министр обороны Борис Писториус.

"Господин Писториус имеет специальную программу модернизации вооруженных сил на 100 миллиардов евро, которой не было ни один из его предшественников. С этим можно работать, и вы должны этим управлять", - сказал Линднер.

Глава Минфина также отверг обвинения в том, что страна слишком мало инвестирует в безопасность.

"Германия выполняет целевой показатель НАТО - два процента от экономического производства на внешнюю безопасность. Когда за последние несколько десятилетий такое было? Мы делаем больше, чем, например, Франция и Италия", - подчеркнул он.

Линднер сказал, что безопасность должна также означать финансовую стабильность Германии.

 

Напомним. На днях министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он разочарован проектом бюджета на 2025 год и готов "воевать" за увеличение расходов на оборону.

Мы также сообщали, что Германия разрабатывает новую стратегию оборонной модернизации. Правительство сейчас работает над документом, направленным на модернизацию оборонной промышленности страны.

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