Мінфін та НБУ підтримали банківський законопроект до другого читання

Міністерство фінансів України підтримує законопроект щодо збанкрутілих та націоналізованих банків. Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав під час онлайн-засідання комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Як зазначив Марченко, законопроект розроблявся широким колом фахівців, у тому числі з Мінюсту та НБУ.

"Підтримує Міністерство фінансів зазначений законопроект і просить депутатський корпус також підтримати", - сказав він.

Як нагадав Марченко, ухвалення банківського законопроекту дозволить отримати згоду Ради директорів МВФ щодо нової програми на 8 млрд доларів. За його словами, саме цей законопроект був серед передумов, які МВФ висунув ще у минулому році для затвердження програми.

У свою чергу у прес-службі НБУ висловили надію на швидкий розгляд законопроекту у Верховній раді.

Як зазначили в прес-службі, цей закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.

"Закон дозволить зробити невідворотнім процес виведення банків з ринку. Рішення НБУ про виведення банків не можна буде скасувати, а банк повернути до життя. Ліквідація банку продовжиться при будь-яких умовах, а суди не зможуть собою підміняти Національний банк", - повідомили в НБУ.

Крім того, власникам збанкрутілих банків буде надана можливість захистити свої права. "У законі чітко визначено передумови та процедуру отримання компенсації. Власник банку може звернутися до суду, і довести, що НБУ незаконно прийняв рішення про виведення банку, а потім довести, що йому нанесена шкода", - йдеться в повідомленні.

"Для того, щоб процес був справедливим - буде арбітр у вигляді міжнародної аудиторської фірми, яка відповідатиме за правильність розрахунків компенсації", - додали в НБУ.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2020 році два транші по 1,75 млрд доларів на загальну суму 3,5 млрд доларів. Він зазначив, що цю суму МВФ перерахує Україні після затвердження Радою директорів фонду. Але для цього потрібно, щоб Рада ухвалила банківський закон, який не дозволить повернути на ринок збанкрутілі або націоналізовані банки.

Як повідомляло РБК-Україна, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти закон про банки в другому читанні.