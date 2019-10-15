Мінфін і НБУ відреагували на перемогу ПриватБанку в Лондоні над Коломойським

Міністерство фінансів і Національний банк України (НБУ) вітають рішення Апеляційного суду Лондона, яким підтверджується юрисдикція англійського суду у справі про юрисдикцію позову "ПриватБанку" до колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це йдеться в заявах НБУ і Мінфіну.

Як зазначили в Мінфіні, рішення Апеляційного суду Лондона відкриває новий етап процесу - розгляд позову по суті і є важливим кроком в рамках глобальної стратегії банку по поверненню незаконно привласнених коштів його колишніми власниками.

"Міністерство фінансів вітає це рішення Апеляційного суду Лондону, що є важливим кроком для досягнення правосуддя для акціонера банку - народу України. Прийнявши рішення про націоналізацію та рекапіталізацію, держава вклала в "ПриватБанк" 155,3 млрд грн. Це був необхідний крок для збереження стабільності банківської системи, економіки України та єдина можливість захистити вкладників банку", - йдеться в повідомленні Мінфіну.

У НБУ зазначили, що рішення суду - гарна новина для платників податків України та для української економіки загалом. "Це дозволить продовжити роботу із захисту інтересів банку та відшкодування коштів вкладників, незаконно виведених із ПриватБанку до входження держави до його капіталу", - додали в НБУ.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" виграв в Апеляційному суді у справі про юрисдикцію позову. Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "ПриватБанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.