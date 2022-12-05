RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минфин назвал пиковые периоды возврата долгов Украины в следующем году

Фото: Украина в 2023 году вернет 615 млрд гривен долгов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам на 1 декабря 2022 года. В 2023 году необходимо выплатить 614,51 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 486,00 млрд гривен, по внешнему - 128,50 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина .

Пиковые платежи приходятся на второй квартал 2023 года, когда Украина должна вернуть 232,93 млрд гривен, из которых выплаты по внутреннему долгу - 207,14 млрд гривен, по внешнему - 25,79 млрд гривен.

Напомним, в июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов.

В сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныМВФ