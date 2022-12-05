Минфин назвал пиковые периоды возврата долгов Украины в следующем году

Фото: Украина в 2023 году вернет 615 млрд гривен долгов (bank.gov.ua)

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам на 1 декабря 2022 года. В 2023 году необходимо выплатить 614,51 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 486,00 млрд гривен, по внешнему - 128,50 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина .

Пиковые платежи приходятся на второй квартал 2023 года, когда Украина должна вернуть 232,93 млрд гривен, из которых выплаты по внутреннему долгу - 207,14 млрд гривен, по внешнему - 25,79 млрд гривен.