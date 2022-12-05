ua ru
Пн, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минфин назвал пиковые периоды возврата долгов Украины в следующем году

Новина українською →
Украина, Понедельник 05 декабря 2022 11:31
Минфин назвал пиковые периоды возврата долгов Украины в следующем году Фото: Украина в 2023 году вернет 615 млрд гривен долгов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов Украины обнародовало график помесячных платежей по государственному долгу по действующим договорам на 1 декабря 2022 года. В 2023 году необходимо выплатить 614,51 млрд гривен, в т.ч. по внутреннему долгу - 486,00 млрд гривен, по внешнему - 128,50 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина .

Пиковые платежи приходятся на второй квартал 2023 года, когда Украина должна вернуть 232,93 млрд гривен, из которых выплаты по внутреннему долгу - 207,14 млрд гривен, по внешнему - 25,79 млрд гривен.

Минфин назвал пиковые периоды возврата долгов Украины в следующем году

Напомним, в июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов.

В сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов Украины МВФ
NEWS
Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси
Смогут снова пойти на Киев? Сырский оценил шансы РФ на новый прорыв из Беларуси
DAILY
Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Вернуться в график. Когда в Украине прекратятся аварийные отключения электроэнергии