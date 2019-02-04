Мінфін назвав суми купівлі нерезидентами ОВДП

На ринок держоблігацій України прийшли нерезиденти

Нерезиденты на последних аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ покупали гособлигации на 100-150 миллионов долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление заместителя министра финансов Василия Шкуракова в интервью'ю агентству УНІАН.

"Открывают лимиты на покупку украинских долговых бумаг и нерезиденты. Тенденция последних аукционов - покупка нерезидентами гривневых облигаций на эквивалент 100-150 млн долларов. Это подогревает рынок и положительно влияет на тенденцию к снижению ставок", - сказал он.

Кроме того, он заверил, что Минфин вместе с Национальным банком держит на контроле ситуацию относительно возможного внезапного выхода нерезидентов с рынка.

Шкураков также напомнил, что в январе 2019 года Минфин осуществил беспрецедентный объем заимствований - около 42 млрд гривен, "хотя обычно январь не слишком урожайный".

Напомним, что доходность краткосрочных гривневых ОВГЗ Украины в январе составила 19,5% годовых.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов утвердило Программу управления государственным долгом на 2019 год. Как отмечается в документе, на 2019 год запланировано финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,9 млрд грн. По прогнозным расчетам наибольший удельный вес будут иметь среднесрочные инструменты - 45,4%, долгосрочные инструменты составят 42,2%, краткосрочные инструменты - 12,4%.