Надходження міжнародної допомоги до Україні пришвидшилося, - НБУ

З червня 2022 року обсяги допомоги Україні збільшилися. Національний банк очікує, що Україна й надалі отримуватиме значну підтримку від міжнародних партнерів, зокрема у вигляді грантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, під час дзвінку з інвесторами, організованого Morgan Stanley.

"Із червня надходження міжнародної допомоги до України пришвидшилося. Ми сподіваємося, що ці темпи збережуться й надалі", - розповів Ніколайчук. За його словами, фінансова підтримка офіційних кредиторів допомагає долати воєнні виклики для фіскального сектору, видатки якого значно зросли, зокрема на оборону та соціальні потреби. Вона також знижує тиск на міжнародні резерви України.