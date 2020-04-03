Мінфін сподівається на додаткові 5 млрд доларів від МВФ

Міністр фінансів України Сергій Марченко сподівається на додаткові 5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) до кінця 2020 року. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, для отримання траншу від МВФ необхідно проголосувати закон про банки у другому читанні, а також внести зміни до бюджету для боротьби з коронавірусом.

"Ми сподіваємося до кінця року отримати від МВФ додатково до 5 млрд доларів до бюджету. Це ми вже зафіксували", - наголосив Марченко.

Він також додав, що Кабінет міністрів погодив з МВФ розміри дефіциту бюджету-2020. Дефіцит частково буде перекрито траншами.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ у найближчі тижні підпише розширену угоду з МВФ.

"Впевнені, що найближчими тижнями знайдемо повне розуміння і підпишемо меморандум про розширену програму. Паралельно ми ведемо переговори зі Світовим банком та іншими партнерами щодо фінансування в ці складні часи", - зазначив президент.

До цього стало відомо, що близько 80 країн просять МВФ про фінансову допомогу в боротьбі з коронавірусом.