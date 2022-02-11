Мінфін про ідею зниження або скасування ЄСВ: можуть бути борги за пенсіями

У відповіді на запит РБК-Україна у відомстві вказали, що зниження ставки прибуткового податку призведе до втрат державного і місцевих бюджетів. Тут для останніх тільки за підсумком минулого року ціна питання - 212,2 млрд гривень.

За рахунок прибуткового податку фінансуються дитячі садки, школи, лікарні, виплачується соцдопомога і субсидії, нагадали в Мінфіні. ПДФО - це ще й ресурс для компенсації по пільговому проїзду населення та інших витрат на місцях.

Об'єднання прибуткового податку з ЄСВ в Мінфіні вважають можливим тільки в разі пошуку компенсаторів втрат бюджету. Інакше, крім перерахованого, можуть виникнути інші проблеми.

"Зниження ставки єдиного внеску призведе до дефіциту бюджетів Пенсійного фонду та фондів соціального страхування, що вимагатиме джерел покриття видатків державного бюджету і може призвести до порушення строків виплат та виникнення заборгованості по пенсіях та інших соціальних виплатах", – допустили в Мінфіні.

Як наголошується в матеріалі, побоювання Мінфіну небезпідставні. За минулий рік було зібрано 349 млрд гривень ЄСВ. Ці гроші не йдуть до держбюджету, майже все - це доходи Пенсійного фонду. Але витрати ПФ набагато вищі - з урахуванням трансфертів з держбюджету вони перевищили 521 млрд гривень.