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Мінфін готовий до оптимізації видатків у разі негативного розвитку подій з МВФ

Автор: Дмитро Левицький

Україна розраховує на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом та отримання чергового траншу. Однак, якщо розвиток подій буде негативним, Україна готова до оптимізації видатків.

Про це в інтерв'ю "Forbes" сказав міністр фінансів України Сергій Марченко.

"Мінфін готовий до будь-якого розвитку подій, але для нас бажано, щоб МВФ надав фінансування. Під співпрацю з МВФ підвʼязані макрофінансова допомога ЄС і програми Світового банку. За негативного розвитку подій будемо реагувати, заразом і шляхом оптимізації видатків", - заявили глава Мінфіну.

Нагадаємо, до цього в Мінфіні заявляли, що готові до затримок траншу від МВФ, але все одно його чекають.

Крім того, у Мінфіні назвали три головні вимоги МВФ для надання Україні наступного траншу.

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