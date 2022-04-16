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Мінфін допускає втрату до 50% ВВП через війну Росії проти України

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Київ, Субота 16 квітня 2022 10:40
Мінфін допускає втрату до 50% ВВП через війну Росії проти України Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Війна Росії проти України може коштувати українській стороні до 50% валового внутрішнього продукту (ВВП). Але все залежатиме від подальших сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченка на телемарафоні.

"Від 30 до 50% може бути втрата ВВП, але все ж таки поки рано такі оцінки робити. Все залежить від перебігу війни і як це буде впливати на економічну активність бізнесу та громадян. Якщо бізнес зможе швидко адаптуватися, якщо війна завершиться швидко перемогою - це один сценарій, якщо це продовжуватиметься - це інший сценарій. Тому бажано зазвичай у цих оцінках виходити з оптимістичного сценарію", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк прогнозує падіння економіки України у 2022 році не менш як на третину.

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