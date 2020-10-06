Мінфін дав оцінку можливих шоків для економіки України

Фото: гривні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство фінансів України назвало основні ризики макроекономічного середовища у 2021 році. Також здійснена оцінка їх впливу на основні макроекономічні показники.

Про це йдеться в документі "Інформація про фіскальні ризики та їх вплив на показники державного бюджету в 2021 році", який підготував Мінфін.

Як зазначається в документі, порівняння основних ризиків, які були визначені прогнозом економічного та соціального розвитку на 2020 - 2022 роки та прогнозом на 2021 - 2023 роки, свідчить, що їх перелік дещо змінився.

Зокрема, суттєвий негативний шок для економіки може бути спричинений погіршенням умов зовнішнього фінансування та зростанням безробіття. Водночас ризик різкого зростання цін на енергоносії (зокрема, на нафту), який був актуальним у попередньому прогнозі, у короткостроковій перспективі є малоймовірним.

Так, зниження обсягів транзиту природного газу з Російської Федерації територією України (з 65 млрд кубометрі у 2020 році до 40 млрд кубометрів у 2021 році згідно з умовами укладеної угоди) оцінюється у мінус 0,6 в. п. від валового внутрішнього продукту.

Згідно з урядовим прогнозом, у 2021 році номінальний ВВП України становитиме 4 506 млрд грн.

Посилення гібридних загроз національній економіці з боку Російської Федерації призведе до втрати 0,2 в. п.

Крім того, формування суттєвого дисбалансу на ринку праці, скорочення зайнятості оцінюється у мінус 1,1 в. п.

Дефіцит зовнішнього фінансування та звуження доступу до міжнародних ринків капіталів - мінус 0,7 в. п.

Отримання низького врожаю зернових культур - мінус 0,9 в. п.

Як повідомляло РБК-Україна, 29 липня Кабінет міністрів схвалив "Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки". За базовим сценарієм, прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% у 2023 році.

Нагадаємо, Міністерство фінансів прогнозує збиткову діяльність Групи "Нафтогаз" протягом 2020-2023 років. Збитки очікуються при реалізації песимістичного, базового та оптимістичного сценаріїв.