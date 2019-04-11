Міненерговугілля позбулося можливості блокувати платежі "Укренерго"

Уряд визначив Міністерство фінансів головним розпорядником бюджетних коштів за проектами ДП "НЕК "Укренерго", які реалізуються за рахунок позик міжнародних банків. Повноваження вносити призначення за відповідними бюджетними програмами передані відомству від Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Таке розпорядження, копію якого має в своєму розпорядженні РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив у середу, 10 квітня. Це рішення набуде чинності після того, як буде схвалено комітетом Верховної ради з питань бюджету.

"Це дуже важливий крок на шляху до вирішення платежів за нашим спільним проектам з міжнародними організаціями, після того як вони з жовтня минулого року блокувалося Міненерговугілля", - пояснив виданню в.о. директора НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

РБК-Україна раніше повідомляло, що після передачі держкомпанії від Міненерговугілля до компетенції Мінфіну, міністр енергетики Ігор Насалик відмовився підписувати платіжні документи, без яких "Укренерго" не в змозі розрахуватися з контрагентами.

Йдеться про п'яти проектах, які фінансуються за кредитні кошти ЄБРР, ЄІБ, МБРР та KFW щодо модернізації підстанцій, будівництва високовольтних ліній електропередач, підвищення рівня безпеки енергосистеми. Серед них і проект по розробці програмного забезпечення, від своєчасної реалізації якого залежить успішний запуск нової моделі ринку електроенергії 1 липня.

"В результаті сьогодні загальний борг по всім проектам складає близько 15 мільйонів євро, з яких два мільйони – заборгованість перед розробниками програмного забезпечення", - уточнив Всеволод Ковальчук.

Нагадаємо, через блокування платежів у лютому держкомпанія подала позов в Окружний адміністративний суд Києва проти Міненерговугілля. Наприкінці березня Кабінет міністрів зробив перший крок для вирішення проблеми, і своєю постановою позбавив відомство Ігоря Насалика повноважень за погодженням платіжних доручень. Документом функції відповідального виконавця щодо проектів, які реалізуються за підтримки МФО, покладені на НЕК "Укренерго". У самої держкомпанії очікують, що після узгодження урядового розпорядження в парламенті, держкомпанія почне погашати заборгованість перед контрагентами найближчим часом. "З усіма міжнародними банками ми погодили зміни в кредитні та субкредитные договору, і розраховуємо, що перші платежі почнемо здійснювати до кінця квітня", - повідомив керівник НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, згідно з Бюджетним кодексом (БК), подача бюджетних призначень – повноваження головного розпорядника коштів за програмами, згідно з якими Мінфін дозволяє надання держбюджетних коштів. При зміні головного розпорядника коштів фінансування проектів не припиняється, а повноваження щодо подання бюджетних призначень передаються новому відомству.