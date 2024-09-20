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Это только один из сценариев: миссия ООН объяснила свой прогноз об отключении света зимой

Пятница 20 сентября 2024 15:56
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Это только один из сценариев: миссия ООН объяснила свой прогноз об отключении света зимой Фото: миссия ООН объяснила свой прогноз об отключении света зимой (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине объяснила, что вчерашний прогноз о длительных отключениях света зимой из-за российских атак - это лишь один из прогнозируемых сценариев, причем самый пессимистический.

Об этом заявила заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Ноэль Калхун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в эфире "Громадського радіо".

"Наш отчет действительно упоминает о таком очень широком диапазоне возможных отключений - от 4 до 18 часов ежедневно. Мы ссылаемся на мнение разных экспертов. Я понимаю, что люди, мы все хотели бы знать более точный прогноз. Но диапазон - это просто подтверждение тому, что существуют очень разные сценарии и разные факторы. 18 часов - это самый плохой сценарий", - объяснили в миссии ООН.

Заместитель руководителя миссии ООН признала, что точные прогнозы пока невозможны, поскольку все зависит от ряда важных факторов. Важнейший из которых – насколько разрушительными будут российские атаки на украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру.

"Самое важное – влияние на гражданское население будет зависеть от того, будут ли российские вооруженные силы осуществлять новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры", – добавили в миссии ООН.

Напомним, ранее в Миссии ООН по мониторингу соблюдения прав человека в Украине заявили, что этой зимой украинцам следует ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.

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