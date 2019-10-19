Міненерго США відмовилося передати документи по імпічменту Трампа

Міністерство енергетики США відмовляється надавати конгресменам з Демократичної партії документи для процедури імпічменту Дональда Трампа. Про це пише Politico з посиланням на письмову заяву представника Міненерго Меліси Бурнінсон.

У листі зазначено, що Міненерго США не змогло б дати запитувану інформацію, навіть якщо розслідування було б авторизовано належним чином. Ця позиція пояснюється тим, що мова йде про конфіденційні повідомлення представників виконавчої влади.

Крім того, в листі йдеться, що за рішенням Верховного суду США у комітету палати при розслідуванні не може бути тих же повноважень, що й у Палати представників в цілому. Зазначимо, конгрессмени просили міністра енергетики Ріка Перрі передати документи, що стосуються зустрічей із владою України.

Нагадаємо, раніше в Білому домі визнали, що тиснули на Україну для розслідування проти Джо Байдена і його сина.

Також виконуючий обов'язки керівника адміністрації Білого дому Мік Малвейни уточнив, що виділення військової допомоги Україні призупинили через стурбованість з приводу корупції.