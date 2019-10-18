У Білому домі пояснили затримку військової допомоги Україні

Фото: Мік Малвейни (з відкритих джерел)

Допомога була призупинена через корупцію в Україні

Виділення військової допомоги Україні США призупинили через стурбованість з приводу корупції. Про це заявив виконуючий обов'язки керівника адміністрації Білого дому Мік Малвейні, повідомляє CNN.

Малвейні зазначив, що не було ніякої "послуги за послугу".

"Дозвольте мені прояснити, не було абсолютно ніякої послуги за послугу щодо української військової допомоги та будь-яким розслідуванням стосовно виборів 2016 року", - йдеться в заяві Малвейні.

Малвейні уточнив, що допомога в області безпеки була затримана тільки тому, що адміністрація вивчала, чи вносять інші країни достатній внесок і через стурбованість з приводу корупції.

"Президент ніколи не говорив мені затримувати будь-які гроші, поки українці не зроблять що-небудь, пов'язане з сервером", - додав він.

При цьому раніше Малвейні під час брифінгу заявив, що адміністрація Трампа затримала майже 400 млн доларів військової допомоги Україні через те, що президент США вимагав від Києва розслідувати теорію про причетність України до злому сервера Демократичного національного комітету (DNC) в 2016 році.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить затримувати виплати військової допомоги Україні, поки Європа не почне надавати їй допомогу.

До цього стало відомо, що Трамп попросив припинити мільйонні виплати військової допомоги Україні приблизно за тиждень до дзвінка президенту Володимиру Зеленському, хоча до цього, 19 вересня, Палата представників Конгресу США схвалила виділення на військову допомогу Україні 250 млн доларів.

Додамо, що у зв'язку з цими подіями у США заявили про початок процедури імпічмента Дональда Трампа.