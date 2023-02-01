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В Минэнерго опровергли коррупцию в переговорах о подключении завода Bayraktar

Фото: в Минэнерго опровергли коррупцию в переговорах о подключении завода Bayraktar (armyinform.com.ua))
Автор: Сергей Новиков

Министерство энергетики опровергло коррупцию в переговорах о подключении будущего завода по производству беспилотников Bayraktar к энергосистеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителей министерства.

"Представители турецкой компании заверили, что у них нет претензий к Украине. Ни одна из украинских энергокомпаний не проводила таких расчетов и не выставляла Baykar чек на $10 млн", - заверили в Минэнерго.

Для оценки стоимости проекта Baykar заказал услуги подрядной инжиниринговой организации, название которой не раскрывает.

Подрядчик использовал технические условия, предоставленные "Укрэнерго", говорит менеджер крупной энергетической компании.

По данным Forbes, подрядчик назвал необлачные цифры. По предварительным оценкам стоимость этих работ, учитывая их объем и сложность, около $8 млн, говорит собеседник в правительстве.

Напомним, ранее в компании показали макеты будущего центра по производству и разработке беспилотников в Украине.

Тем временем в Турции дрон с украинским двигателем провел второй полет.

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Минэнерго