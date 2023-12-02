Минэнерго о ситуации на ЗАЭС: каждый блэкаут - угроза повторения Фукусимы

Каждый блэкаут на Запорожской атомной станции - это угроза повторения Фукусимы в Украине.

Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Ночью на Запорожской атомной электростанции произошел уже восьмой блекаут, а это угроза не только Украине, но и странам-соседям.

"Ключевое то, что произошел очередной - восьмой, блэкаут на ЗАЭС. Каждый блэкаут это угроза аварии, это ситуация на грани повторения Фукусимы (речь об аварии на АЭС в Японии 2011 года, которая произошла из-за землетрясения, и это была самая тяжелая ядерная авария со времен Чернобыльской катастрофы 1986 года, - ред.

Министр подчеркнул, что данная ситуация требует более жесткой реакции на действия России в районе ЗАЭС.

По его словам, масштабы последствий в случае аварии на АЭС могут быть большие. Галущенко сообщил, что просчитывались возможные последствия аварии в 2022 году на станции - тогда речь шла о распространении радиации, в частности, на Крым и на часть соседей Украины. В частности под радиацию могут попасть Румыния и Турция.

"Расчеты этого года показывали, что взрыв радиации пойдет больше на западную часть Украины и на страны, которые граничат с нами на западной границе. Это очень опасная ситуация вообще", - сказал глава министерства.

Он отметил, что электроснабжение на ЗАЭС восстановлено, однако надо учитывать, что ЗАЭС является крупнейшей в Европе атомной станцией с 6 блоками, и это значительно повышает риски любого инцидента.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, оккупанты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.

Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже 7 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

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